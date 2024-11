Ranieri-Roma: è fatta. Ritorna dopo il ritiro per salvare i giallorossi

Il ritorno di Claudio Ranieri, ex viola, sulla panchina della Roma

E' fatta per il ritorno di Claudio Ranieri alla Roma. Secondo i più grandi media, nell'incontro odierno a Londra, lui e i Friedkin hanno trovato un accordo per tornare a sedere sulla panchina giallorossa fino alla fine della stagione. Da capire e monitorare poi un eventuale ruolo futuro nella società. Ranieri ritorna, dopo essersi ritirato dal mondo del calcio per aiutare la causa giallorossa.