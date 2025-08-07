Conference, “assist” dell’Atalanta? La Dea vicina al bomber del Crystal Palace

Il Crystal Palace, vincitrice della FA Cup contro il City e relegata in Conference solamente per via della multiproprietà che condivide col Lione, potrebbe perdere il suo punto di riferimento in attacco. Come riporta la Gazzetta Dello Sport, gli inglesi rischiano di veder partire la stella offensiva francese classe 1997Jean-Philippe Mateta.
Le ultime sulla ricerca dell'attaccante da parte dell'Atalanta, che potrebbe fare un favore indiretto alla Fiorentina
In passato accostato timidamente anche alla Fiorentina, sarà visionato dall'Atalanta in questi giorni: si gioca la palma di erede di Retegui con Muniz del Fulham. In Premier League ha segnato 30 gol nelle ultime due stagioni con il Crystal Palace. Ha vinto l’FA Cup con il club londinese e ha trovato una regolarità di rendimento che non si ritrovava nella sua carriera dai tempi della Bundesliga con il Mainz circa 6-7 anni fa. Insomma, un giocatore nel pieno della sua maturità per il quale ovviamente il Palace fa una valutazione decisamente elevata, superiore ai 40 milioni. L’Impressione è però che ci sia margine per abbassare la parte fissa inserendo alcuni bonus.
