Condò su Vlahovic: “La Juve vuole cederlo, ma a quanto? Lo stanno deprezzando”

Il giornalista Paolo Condò dagli studi di Sky Sport è intervenuto per parlare dell'ennesima esclusione in quest'ultimo periodo di Dusan Vlahovic da parte di Thiago Motta, in occasione del playoff di Champions League tra Juventus e PSV: "Ormai il serbo è considerato una riserva, ma andrebbe considerato anche e soprattutto l'aspetto economico. Meno gioca e meno i bianconeri potranno incassare dalla sua cessione, perché certamente verrà ceduto in estate, non prendiamoci in giro. Ma lo stanno deprezzando. Immagino che alla Juve abbiano in testa un piano per acquistare Kolo Muani, che comunque ha fatto solo tre partite e bisognerebbe aspettare a dare un giudizio definitivo. Ma a quanto puoi vendere oggi Vlahovic?".