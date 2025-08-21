Clamoroso Roma, Bailey arriva e si fa subito male: “Sospetta lesione”

Tegola immediata per Leon Pailey all'inizio della sua esperienza alla Roma. Gasperini deve già far fronte ad un infortunio, quello dell'attaccante arrivato dall'Aston Villa, che ha tutta l'aria di poter essere rognoso. Di seguito il comunicato:
Surreale quanto accaduto: un altro infortunio estivo per i giallorossi, come quello di Wijnaldum qualche stagione fa
Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo "Fulvio Bernardini".
Quanto sta fermo
Serviranno ulteriori esami per l’attaccante arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 dopo che è stato evidenziato un importante problema muscolare. Andranno anche stabiliti con maggior precisione i tempi di recupero, ma la sensazione è che Bailey starà fuori per almeno tre settimane – se non addirittura un mese – saltando le prossime partite di campionato della Roma. Tornerà a disposizione sicuramente dopo la prima sosta.
