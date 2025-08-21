Clamoroso Roma, Bailey arriva e si fa subito male: “Sospetta lesione”

Tegola immediata per Leon Pailey all'inizio della sua esperienza alla Roma. Gasperini deve già far fronte ad un infortunio, quello dell'attaccante arrivato dall'Aston Villa, che ha tutta l'aria di poter essere rognoso. Di seguito il comunicato:

Quanto sta fermo

Serviranno ulteriori esami per l’attaccante arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 dopo che è stato evidenziato un importante problema muscolare. Andranno anche stabiliti con maggior precisione i tempi di recupero, ma la sensazione è che Bailey starà fuori per almeno tre settimane – se non addirittura un mese – saltando le prossime partite di campionato della Roma. Tornerà a disposizione sicuramente dopo la prima sosta.