Carnevali si lamenta: “Mercato? Non c’è programmazione. Noi succubi dei procuratori”

Le parole del dirigente del Sassuolo

Redazione VN 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 15:58)

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fatto il punto sul mercato neroverde, soffermandosi sulle trattative ancora in corso e sulle prospettive future. A partire dal centrocampo, il dirigente ha chiarito:

Vrancx non è ancora chiusa, stiamo parlando con lui ma stiamo valutando anche altri profili in quel ruolo. Lo stesso vale per Matic. In un mercato come quello di adesso di certo non c’è niente finché non arrivano le firme. Sul mercato siamo sempre più succubi dei procuratori, soprattutto quelli stranieri. È fuori da ogni logica chiudere il mercato dopo le prime 2 giornate di campionato, così come il fatto che molti acquisti vengano fatti negli ultimi 10 giorni. Non c’è programmazione

Carnevali ha poi spostato l’attenzione sugli altri reparti, spiegando:

Abbiamo anche qualche altra opportunità, abbiamo bisogno anche di un terzino destro. Birindelli può essere un giocatore interessante, ma il Sassuolo ha già fatto 6 acquisti che dovrebbero fare i titolari. Il calciomercato nostro è stato attivo e non deve fermarsi

Sul fronte uscite, l’AD ha ribadito la volontà di trattenere gli attaccanti:

Per Pinamonti a oggi non sono arrivate offerte interessanti, mentre per Laurienté non ci sono state proposte soddisfacenti». Infine, una battuta su Domenico Berardi: «Con lui c’è un legame speciale, è un campione vero anche fuori dal campo. L’intenzione è quella di sedersi per prolungare ancora il contratto. Credo debba esserci un discorso di riconoscenza per un giocatore così