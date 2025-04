Calcioscommesse, Floro Flores: “Andrebbero radiati, invece si chiamano in Nazionale”

Con una storia su Instagram (poi cancellata) l'ex attaccante Antonio Floro Flores ha commentato molto duramente la vicenda del calcioscommesse e le novità emerse nella giornata odierna: "Se non si inizia a radiare non si risolverà mai… Diamogli i premi rinnovo invece, e la Nazionale". Oggi allenatore nel settore giovanile del Benevento, con un passato in tante squadre della massima serie, Floro Flores invoca la mano pesante della Figc, che a suo avviso, almeno in quanto scritto oggi seppur poi rimosso, dovrebbe intervenire in modo più perentorio e deciso per rimuovere la piaga del calcioscommesse da tutto il movimento italiano.