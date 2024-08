Cairo non ci sta: “Sono amareggiato per la contestazione. Bravo Vanoli”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha raccontato tutta la sua amarezza per la contestazione dei tifosi, prima del match con l'Atalanta

Le ultime settimane di Fiorentina e Torino, dal punto di vista societario, sono state piuttosto simili. Entrambe contestate, la prima alla fine della partita contro il Venezia, la seconda nel pre-match della sfida contro l'Atalanta. Simile anche la situazione legata alle cessioni, da una parte Nico Gonzalez e Milenkovic, dall'altra Bellanova e Buongiorno. Proprio per l'ultima cessione, il tecnico Vanoli aveva dimostrato tutta la sua rabbia in conferenza stampa, portando poi 15 milia tifosi a protestare prima della gara con l'Atalanta. Il presidente Urbano Cairo, festeggiando la vittoria per 2-1 contro i bergamaschi, ha postato sui social una foto insieme al simbolo del Torino con scritto: