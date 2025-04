Bologna, Italiano: “Con la Juventus è spareggio Champions”

"Sono contento di come abbiamo reagito nella ripresa, dopo un primo tempo sotto tono. Adesso mancano quattro finalissime in campionato e la finale di Coppa Italia con il Milan. Domenica prossima, con la Juventus, sarà un vero e proprio spareggio per la Champions League". E' quanto ha dichiarato Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, dopo il pareggio a reti bianche di Udine.