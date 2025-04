Atalanta-Lecce si gioca. Gli ultras nerazzurri scioperano: “La morte merita rispetto”

La partita tra Atalanta e Lecce, inizialmente prevista per ieri sera, si disputerà regolarmente domenica 27 aprile alle 20:45, come stabilito subito dopo il rinvio per la scomparsa del fisioterapista dei salentini, Graziano Fiorita .

Il club giallorosso avrebbe comunque voluto spostarla dopo i funerali e non solo di due giorni, anche considerando che l'Atalanta non ha in programma impegni infrasettimanali. Il Lecce, nonostante non si sia trovato d'accordo con la decisione presa dalla Lega di Serie A, è partito nuovamente per Bergamo (Fiorita è scomparso proprio nel ritiro di Cogliacco), soprattutto perché la Lega non ha aperto nessun dialogo per fissare una nuova data in accordo con i due club. La squadra di Giampaolo partirà la domenica stessa, senza fare nessun tipo di ritiro.