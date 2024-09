Arthur, niente ritorno a Firenze: ora può finire in Turchia con… Kostic

Arthur e Kostic due esuberi in casa Juventus: possibile futuro in Turchia per entrambi i giocatori, lasciati fuori rosa da Thiago Motta

La Juventus, nonostante il mercato in entrata chiuso, è a lavoro per piazzare alcuni esuberi. Tra questi, come riportato da Sportmediaset, sono presenti l'ex viola Arthur, che in estate sembrava poter essere vicino ad un ritorno alla Fiorentina, e Kostic, anche lui vicinissimo dal vestire la maglia viola. La possibile destinazione, per entrambi, potrebbe essere la Turchia, che come sappiamo chiuderà ufficialmente il mercato il 13 settembre. Non è escluso che possano arrivare offerte interessanti per i due calciatori, rimasti ormai fuori rosa dalla Juventus di Thiago Motta.