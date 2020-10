Allenatori in crisi, non solo Iachini. Inzaghi: “Con Lotito tutto tranquillo”

La Lazio e Simone Inzaghi potrebbero salutarsi, se non a breve a fine stagione? Per ora le acque sono calme in casa biancoceleste, nonostante un inizio campionato non proprio esaltante e qualche mugugno di troppo nella capitale. Lo stesso ex-centravanti spiega a Sky Sport: “Sono quindici anni che lavoro con Claudio Lotito, ci conosciamo bene. Ci siamo sentiti come facciamo ogni giorno, con grande tranquillità. Le voci sugli allenatori ci saranno sempre“. Il contratto di Inzaghi con la Lazio scade il prossimo giugno.

