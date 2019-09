Allenatori alla finestra: Gattuso in pole, poi c’è Pioli

Su gazzetta.it troviamo un focus sugli allenatori liberi, in attesa di una chiamata magari a stagione in corso. Il nome più gettonato è Rino Gattuso, accostato alla Fiorentina visto che su Montella “si allungano le prime ombre” (ma Commisso lo tranquillizza). L’altro tecnico che piace a tanti e che potrebbe presto ricominciare a lavorare sul campo è l’ex viola Stefano Pioli: sarebbe il sostituto di Di Francesco in caso di esonero nelle prossime settimane. Sono tanti, comunque, i tecnici al momento senza squadra: dai big Allegri, Mourinho e Spalletti, fino ai vari De Biasi, Ballardini, Cosmi, Di Biagio. E RANIERI? HA UNA PROPOSTA DALL’AFRICA…