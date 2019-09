Commisso: “Vorrei tenere Chiesa molti anni. Montella lavori tranquillo e dimostri quello che vale”

Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista a Sky Sport partendo da Federico Chiesa: “Le bandiere è giusto che restino, non abbiamo tanti gioielli e quelli che ci sono vorremmo trattenerli. Voglio guardare, imparare e poi vincere qualcosa. Non si vince però senza i giocatori forti. Ho detto che Chiesa sarebbe rimasto almeno un anno ma vorrei restasse anche nelle prossime stagioni”. Poi sulla conferma di Montella: “Anche in passato quando ho rilevato delle aziende ho sempre voluto dare la possibilità ai dipendenti di poter dimostrare il loro valore. Ho fatto lo stesso anche con Montella che deve lavorare con tranquillità”. Infine Commisso parla della presentazione di Ribery e del suo rapporto con i tifosi: “Credo che sia giusto stare in mezzo alla gente, anche se quando sono arrivato mi è stato detto che qui non si fa molto spesso. I giocatori devono stare con i tifosi come faccio io”. ECCO IL PIANO PER TRATTENERE CHIESA