Chiesa, parte il piano bis: Commisso studia il rinnovo del gioiello viola

Le nuvole nere della cessione di Chiesa in estate sono ormai alle spalle, ma la situazione è ancora tutta da studiare. Questa mattina La Repubblica studia le prossime mosse della Fiorentina nella speciale partita con il suo gioiello: Commisso ha mantenuto con determinazione la promessa di non lasciar partire Federico, ma ora sa che serve un piano bis. Il contratto del gioiello viola scadrà nel 2022, ma ora più che mai è necessario un rinnovo con aumento contrattuale – almeno 3,5 milioni – per legarlo ancora a Firenze e fare di lui il pilastro su cui costruire la squadra del futuro. In aggiunta, si studia anche una clausola rescissoria molto alta, da top player. La strada, però, è tortuosa: bisognerà capire prima di tutto le intenzioni di Chiesa, andando per gradi. Anche perché – si legge – sul giocatore è tornato forte anche l’interesse dell’Inter oltre che della Juve: la prossima estate si preannuncia bollente.

INTANTO IN NAZIONALE È TORNATO PROTAGONISTA