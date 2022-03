Allegri: “Per Vlahovic è una gara particolare. Ma non so se giocherà”

Il tecnico presenta Fiorentina-Juve: "I fischi a Vlahovic? Le preoccupazioni sono altre. Out anche Bonucci, giocherà qualche giovane"

Sale l'attesa per Fiorentina-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. In attesa della conferenza stampa di Italiano (dalle 14,30 live su VN), prende la parola da Torino Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla questione Vlahovic: "Sarà sempre riconoscente a tutti a Firenze, che l'ha cresciuto e gli ha permesso di arrivare alla Juventus. Le preoccupazioni in questo momento dovrebbero essere altre, Fiorentina-Juventus deve essere una bella partita. Se Dusan può partire fuori? Devo ancora decidere, ha giocato tante partite. Lui è sereno e tranquillo, però è un ragazzo di 22 anni che torna in un ambiente dove è cresciuto: per lui sarà comunque una partita particolare. Son passaggi da fare nella carriera del ragazzo".