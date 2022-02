Allegri su Vlahovic: “Non si può avere tutto e subito, devo proteggerlo”

L'ex attaccante viola dopo il gol all'esordio con la Juventus fa i conti con le prime difficoltà

"Vlahovic domani debutta in Champions, non può avere tutte le responsabilità. Va supportato e io lo devo proteggere come ho fatto con altri giocatori, è normale che sia così. Quando avrà giocato 60-70 partite in Champions sarà un altro giocatore, è una questione di pressione psicologica e non solo tecnica. L'altro giorno si è ritrovato una prima pagina dove si diceva che non aveva fatto gol ed era la prima volta che gli capitava. Non si può avere tutto subito".