Allegri: “Alla Coppa Italia penseremo da domenica. Zero titoli? Può succedere”

Il tecnico bianconero richiama all'attenzione in vista della sfida di domani contro il Bologna, ma da domenica testa alla Fiorentina

Nel corso della conferenza stampa pre Juventus-Bologna, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha fatto cenno anche alla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì a Torino. Queste le sue parole: "Alla gara con il Bologna ci arriviamo bene - dice Allegri - dopo una buona settimana di lavoro. Ci tengo a salutare Mihajlovic che domani non ci sarà, gli auguro una pronta guarigione. Noi abbiamo bisogno dei punti che mancano per consolidare il quarto posto: ne servono ancora 10. Sarebbe stato bello anche andare avanti in Champions, ma adesso facciamo un passo alla volta, alla Coppa Italia penseremo da domenica".

La Coppa Italia è l’ultimo trofeo disponibile, per Allegri però non sarebbe un dramma chiudere con zero tituli: "Sono contento di come la squadra sia cresciuta - si legge su Gazzetta.it - e di come stiamo lavorando. Sono dispiaciuto per uscita dalla Champions e per la Supercoppa, ci sono delle annate in cui non si riesce a portare a casa un trofeo, però abbiamo messo le basi per il futuro. Abbiamo iniziato un percorso insieme, ma non possiamo ancora fare un bilancio".