Alla D.S. l’attestato di gentilezza nello sport

L' attestato si inserisce come tappa nel percorso che riconosce la gentilezza attraverso lo sport che è partito col Premio Costruiamo Gentilezza nello sport, ideato da Ussi Toscana e l'associazione Cor et Amor. Il Premio ha preso ispirazione dal gesto di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham nella foto di copertina, che per primo accolse una famiglia fuggita dalla guerra.