All. Club America: “Rodriguez? Questione societaria, non verremo danneggiati”

L'allenatore del club America sulla questione Brian Rodriguez tutela la sua squadra e la sua dirigenza: " Non saremo danneggiati"

Dopo la partita vinta contro lo Juarez, l’allenatore del ClubAmerica, Andre Jardine ha parlato in conferenza stampa e ha detto la sua sulla situazione relativa a Brian Rodriguez: “Quella di Brian è una questione della dirigenza, stiamo aspettando, ma non verremo danneggiati”. L'operazione non si farà vista l'interruzione dei rapporti tra la società gigliata e il Club America.