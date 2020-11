Alciato (Sky): “Prandelli sarebbe tornato anche gratis alla Fiorentina”

Il giornalista di Sky Alessandro Alciato, amico di Prandelli, commenta il suo ritorno in viola parlando col Pentasport:

Credo che ci volesse un figlio di Firenze per rimettere in piedi la Fiorentina. Uno che ha fatto l’abbonamento per la Fiorentina e avrebbe allenato anche gratis. Per questo dico che Prandelli era la scelta migliore che il club viola potesse fare. Ho seguito tanti allenatori, ma da un punto di vista umano Cesare è ai primi posti della classifica. Ricordo che dopo il Mondiale andato male si è dimesso, cosa molto rara nel calcio. Le difficoltà degli ultimi anni? Tutto è iniziato con una scelta un po’ avventata di accettare subito la proposta del Galatasaray.