Nuovo corso AIA: domani sera il primo arbitro ospite in Tv

Svolta epocale nel mondo degli arbitri italiani. Col nuovo corso varato da Alfredo Trentalange, nuovo presidente dell’AIA, diventano concrete anche alcune delle sue idee. Nella giornata di domani, domenica 28 febbraio, Daniele Orsato sarà ospite di “Novantesimo Minuto”, sulla Rai. Sarà la prima partecipazione in assoluto di un fischietto in attività ad una trasmissione tv. Per di più Orsato è reduce dalla partita arbitrata oggi al “Picco”, tra Spezia e Parma.