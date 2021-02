Alfredo Trentalange, nuovo presidente dell’AIA, ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. Particolarmente interessanti alcuni passaggi relativi agli sviluppi del VAR:

Non si conosce ciò che non si sperimenta, però non decide l’Aia ma l’Ifab. Noi siamo disponibili a essere un laboratorio permanente. Rincorriamo sempre il calcio, che però andrebbe anticipato…