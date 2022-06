Agustin Alvarez parte per Sassuolo: “Club giusto per crescere”

Ormai non ci sono più dubbi, Agustin Alvarez giocherà nel Sassuolo. L'attaccante uruguaiano classe 2001 è stato trattato a lungo dalla Fiorentina nei mesi scorsi ma alla fine è la squadra neroverde a portarlo in Italia. Domani è atteso il suo sbarco in Italia per le visite mediche e la firma. Sarà l'erede di Scamacca? Probabile. Intanto lo stesso Alvarez ha dichiarato a ESPN: