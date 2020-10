Agnelli: “Protocollo chiaro, noi abbiamo rispettato le regole. Chiesa? Chiedete a Paratici”

Andrea Agnelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare le polemiche relative a Juventus-Napoli:

Abbiamo dei protocolli molto chiari e ben fatti, le procedure da rispettare sono chiare. Lavoro importante svolto da Federazione e Ministero della Salute. Noi abbiamo seguito tutto alla lettera. La Juventus come sempre si attiene ai regolamenti. Se non seguiamo i regolamenti è un errore che commettiamo non da sportivi ma da cittadini. Se vogliamo portare a termine le manifestazioni sportive bisognerà saper gestire i casi di positività. Chiesa? Non mi occupo di queste cose in società, quindi dovete chiedere a Paratici.