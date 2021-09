Ufficiale: niente Iachini, è un ex Juve il nuovo allenatore del Verona

Adesso è ufficiale, Igor Tudor è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Superata la concorrenza di Iachini

Nelle ultime ore si parlava di un possibile ritorno di Iachini in Serie A, ma così non è stato. Infatti, il nuovo allenatore del Verona sarà Igor Tudor. L'ex giocatore della Juventus è stato scelto come sostituto di Di Francesco, esonerato dopo tre gare e zero punti fatti. Il comunicato ufficiale dell'Hellas Verona: