Ripa: “Adesso la Fiorentina ha tante certezze. Gruppo unito? Merito di Italiano”

Roberto Ripa commenta così la gestione del gruppo da parte di Italiano, dote per lui fondamentale per una squadra vincente

Redazione VN

Roberto Ripa, ex difensore della Fiorentina, ha commentato così la gestione del gruppo da parte di Italiano.

Sul lavoro di Italiano: "Adesso i giocatori sanno quello che devono fare in campo. Tutto grazie al lavoro dell'allenatore che ha dato autostima al gruppo e ha fatto ritrovare giocatori che si erano persi. Insisto, la Fiorentina è una squadra rinata con nuove certezze".

Sulla forza del gruppo: "C'è un esempio importante. Venuti infortunato ha esultato lo stesso insieme a tutti. Chi vive gli spogliatoi capisce subito da queste situazione l'unità dello spogliatoio. Vlahovic ogni volta che segna richiama tutti i compagni per esultare. A Roma in dieci la squadra non ha mai mollato è questa cosa è fondamentale per il buon esito della stagione".

Su cosa può migliorare la Fiorentina: " Forse sulla difesa, visto che è molto alta. Ma ciò ti permette di essere aggressiva e fare molti recuperi. Inoltre questi meccanismi in poco tempo non è facile farli capire al gruppo. Forse prendi qualche gol in più ma ne vale la pena".

Su Castrovilli: "Io mi aspetto di tutto da Italiano, anche di vedere Castrovilli titolare sabato. Poi abbiamo visto che le scelte del mister variano improvvisamente, quindi non so. Sono certo che Italiano si basi solo sull'allenamento con tanta meritocrazia. Così come ha fatto con Duncan per esempio".

Sull'impatto di Odriozola: "Non preoccupiamoci del prestito, poi si vedrà. Secondo me lui sposa la filosofia di Italiano. Lo vedremo attaccare spesso avendo accanto un gigante come Milenkovic. Inoltre negli ultimi anni si è allenato con dei campioni, sarà sicuramente un giocatore importante".