Ora è sicuro: sì alla rateizzazione delle tasse per il calcio. Lotito festeggia

Come si legge su Calcio e Finanza, Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha vinto la sua battaglia e ha ottenuto la rateizzazione delle tasse non pagate per i club di Serie A. La misura in particolare consentirà di versare dal 2023, in 60 rate e con maggiorazione del 3%, gli 889 milioni di tasse sospese durante la pandemia e in scadenza giovedì, una cifra riconducibile per oltre metà (circa 500 milioni) alla Serie A. Il governo l’ha inserita in manovra con un emendamento, approvato oggi in Senato durante l’esame del dl Aiuti quater.