ACF Fiorentina e Unifi. Biglietti a prezzi ridotti per la comunità universitaria

Grazie alla convenzione tra l'ateneo e la Fiorentina, chi studia o lavora in Unifi potrà acquistare, al prezzo ridotto di 19 euro, il biglietto per la partita Fiorentina-Lazio di lunedì 26 febbraio, nei settori di tribuna esterna e maratona. Un codice coupon, consentirà di utilizzare la tariffa per l'acquisto massimo di 4 biglietti per ogni utente. Qui sotto il link per il post dell'Unifi: