ACF Fiorentina a sostegno dei cittadini di Campi Bisenzio

Questo il messaggio di ringraziamento dei cittadini di Campi Bisenzio verso la ACF Fiorentina. La società per dare un sostegno alla città regalerà omaggio alcuni biglietti per la partita di campionato contro il Bologna al Franchi.

Il Sindaco Andrea Tagliaferri esprime profonda gratitudine non solo per l' aiuto materiale arrivato in questi giorni ma anche per questo che dimostra vicinanza alla nostra comunità personalmente colpita.