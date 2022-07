Acerbi al capolinea: non parte in ritiro con la Lazio

Acerbi e la Lazio ai saluti: il difensore non parte per la Germania

Sembra essere arrivata al capolinea l'esperienza alla Lazio di Francesco Acerbi. Il centrale non salirà col resto dei compagni in Germania ma resterà a Formello in attesa di novità dal mercato. Nel suo futuro c'è una big italiana, dopo che anche la Fiorentina aveva sondato il terreno per il difensore.