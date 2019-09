A. Paganin: “Imprevedibile il crollo dell’Atalanta in Champions. Contro la Fiorentina…”

Antonio Paganin, ex difensore dell’Atalanta, ha parlato a tmw radio introducendo la gara di domenica prossima tra i bergamaschi e la Fiorentina: “Nessuno si aspettava questo crollo contro la Dinamo Zagabria. L’esperienza in Europa però non si compra al supermercato, e i croati ne avevano molta di più. La differenza l’ha fatta il ritmo imposto dagli avversari. i bergamaschi possono certamente passare ancora il turno. La gara con la Fiorentina? I nerazzurri hanno qualità e una rosa lunga, sapranno resettare nella testa il brutto ko di Champions League”. I DUBBI DI FLACHI: “NON CAPISCO PERCHE’ PEDRO VADA A GIOCARE IN PRIMAVERA…”