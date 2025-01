A Marco Viani il premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”

Il Premio, nato da un'idea di Gaia Simonetti, ambasciatrice di gentilezza e segretario Ussi Toscana, è una sorta di investitura di ambasciatore di gentilezza nello sport e consiste in una maglia, disegnata dai bambini e valorizza gesti del cuore e di gentilezza attraverso lo sport.

"Siamo onorati di aver consegnato la maglia di ambasciatore alla gentilezza nello sport, simbolo del Premio a Marco Viani- ha spiegato Gaia Simonetti- per ringraziarlo per sensibilità e passione con cui ha portato avanti progetti di sport che hanno come base l'inclusione".