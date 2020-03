“A Firenze festeggiavano la cessione di Ilicic. Ora è da Pallone d’Oro”

Josip Ilicic è l’uomo del momento per l’Atalanta e per il calcio italiano. Il suo poker di gol in Champions League (in Valencia-Atalanta 3-4) ha riportato alla ribalta il talento sloveno, autore già di 21 gol in questa stagione contando tutte le competizioni. E sui giornali si sprecano gli elogi. Tuttosport ricorda che nessuno, prima di lui, aveva mai segnato 4 gol in una singola partita di Champions in trasferta. Ma ricorda anche che in carriera è stato spesso imputato a Ilicic di essere troppo discontinuo e che dopo la sua cessione da parte della Fiorentina (per appena 5 milioni), molti tifosi viola erano quasi sollevati. Ma con Gasperini Ilicic è esploso definitivamente e a 32 anni c’è chi si è addirittura spinto ad indicarlo tra i possibili contendenti al Pallone d’Oro, qualora l’Atalanta dovesse andare ancora avanti in Europa. E UN ALTRO EX VIOLA APPRODA AI QUARTI CON ONORE