Savic tra i protagonisti dell’impresa dell’Atletico Madrid: “Un faro”

C’è un po’ di (ex) viola nei Quarti di Finale di Champions League, se e quando si disputeranno… Dopo Ilicic e Sportiello, protagonisti con l’Atalanta, ieri è toccato all’Atletico Madrid di Stefan Savic prendersi la scena. I Colchoneros hanno eliminato i campioni in carica del Liverpool e il difensore ex Fiorentina è stato un baluardo della difesa di Simeone. Sui quotidiani italiani di oggi il montenegrino prende qualche 6,5 e qualche 7 e Tuttosport lo definisce “il faro della difesa”. Una bella soddisfazione per il classe ’91, ormai da tempo titolarissimo dell’Atleti.

