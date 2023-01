A fine gennaio la Tribute Night Firenze

Venerdì 27 Gennaio 2023 torna al Tuscany Hall di Firenze la Tribute Night Firenze giunta alla 10° Edizione! Una notte magica, di musica tutta italiana, con tre band che riproporranno i brani più famosi di grandi artisti che hanno segnato il nostro panorama musicale: Gianna Nannini, Jovanotti, Zucchero e con un ospite d’eccezione, lo stravagante Johnson Righeira che infiammerà il palco del Tuscany regalandoci alcune delle sue hit più famose, come Vamos a la playa, L’estate sta finendo e No tengo dinero. Oltre tre ore ininterrotte di musica dal vivo con le canzoni più belle per emozionarsi, cantare, ballare e scatenarsi sull'onda di grandi successi!