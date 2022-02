30° minuto cambia giorno e orario. Le info

Cambia momentaneamente la programmazione di 30° minuto, il programma dedicato alla Fiorentina in onda su Italia 7.

Questa sera il consueto appuntamento con 30° minuto il salotto televisivo di Italia 7 condotto da Simone Pagnini non andrà in onda. L'emittente ha deciso infatti di posticiparlo a domani con inizio alle 20.45 per dare modo agli ospiti presenti di commentare la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta che si sarà conclusa da poco. Appuntamento quindi a domani con l'elenco degli ospiti e il link per poterlo vedere anche tramite violanews.com