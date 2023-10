24ore calcetto di Scandicci: vincono i Bianchi e la solidarietà

Quindi grazie a tutti ed un abbraccio grande ai lupi toscani. Abbiamo raccolto oltre 4000 euro e si è fatto grazie a tutti!! Che dire...ci vediamo il prossimo anno? Direi di si e poi vogliamo mettere la soddisfazione di aver maramaldeggiato al Maradona? La 24h porta bene in 11 edizioni 9 vittorie e 2 pareggi per la ns amata Fiorentina!!!

