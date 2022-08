2000 olandesi a Firenze, il Prefetto vieta gli alcolici: il provvedimento

Niente alcool da asporto nel centro di Firenze dalle 17.30 di oggi fino alle ore 6 del mattino di venerdì 19 agosto, in concomitanza con la partita di calcio Fiorentina-Twente di Conference League, per la quale è atteso l'arrivo di circa 2.000 tifosi olandesi in città. Il provvedimento esprime "il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita" situate nell'area Unesco di Firenze. Da domani alle 14 il divieto sarà esteso anche all'area circostante lo stadio Artemio Franchi.