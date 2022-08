100 agenti di rinforzo, no all’alcool d’asporto: allerta standard, niente rischi

Torna l'Europa, tornano anche misure di sicurezza da grandi occasioni. La Repubblica scrive che sono un centinaio gli agenti di rinforzo arrivati in città per gestire l’esodo iniziato ieri dei supporter del Twente. Non ci sono particolari timori, visto che la tifoseria olandese non è mai balzata agli onori della cronaca per disordini. Si tratta di precauzioni, allerta standard. Questo non vuol dire niente giro di vite: no all'alcool da asporto nel centro dalle 17.30 di ieri fino alle 6 del mattino di venerdì, per evitare che gruppi di ultras possano aggirarsi ubriachi tra piazze storiche e monumenti. Da oggi alle 14 la misura riguarda anche l’area circostanti lo stadio Artemio Franchi dove si giocherà il match. "Mi appello a tutti gli esercenti interessati dal provvedimento — dice il prefetto Valerio Valenti — affinché collaborino per garantire una puntuale applicazione delle disposizioni. Ho affidato ai vertici delle forze di polizia l’esecuzione delle misure disposte, anche rivolte alla tutela del patrimonio artistico e monumentale di Firenze, patrimonio dell’umanità".