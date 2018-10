Palazzo Vecchio e le Fiorentina ribadiscono l’obiettivo comune: costruire lo stadio

Su La Nazione troviamo un approfondimento in merito alla questione del nuovo stadio della Fiorentina. Palazzo Vecchio e la società viola, nonostante alcune discussioni su scadenze che non sempre collimano, – si legge sul giornale – sono accomunate dallo stesso obiettivo: realizzare lo stadio, con un progetto che sia all’altezza di Firenze e dei fiorentini. L’iter ribadito dalla Fiorentina prevede l’impegno della società a comprimere in sei mesi la progettazione definitiva per il nuovo stadio dal momento in cui sarà certa l’acquisizione dei terreni, dunque dall’approvazione della variante urbanistica di Castello che prevede lo spostamento della Mercafir. Il Comune, si impegna ad approvare la variante del nuovo piano urbanistico attuativo di Castello entro fine novembre, mese nel quale sarà presentato anche il progetto della nuova Mercafir, compatibile con entrambi i direzionamenti della pista.