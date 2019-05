Montella si gioca tutto contro il Genoa. Ma sarà in panchina?

Come scrive il Corriere Fiorentino, solo oggi Vincenzo Montella scoprirà se sarà in panchina per Fiorentina-Genoa dopo il finale turbolento a Parma [LEGGI QUI]. Da qui a domenica anche l’allenatore si gioca molto, consapevole che un altro risultato negativo potrebbe avere ripercussioni sulla prossima stagione. Intanto, non ha cambiato la tabella di lavoro e oggi la squadra non si allenerà.