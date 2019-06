Montella domani a New York per parlare con Commisso: i temi del colloquio

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella sbarcherà a New York domani mattina. L’accordo deve ancora essere siglato, ma sarà lui a guidare la Fiorentina a meno di una clamorosa rottura dopo l’atteso faccia a faccia con Rocco Commisso, che si aspetta una squadra capace di proporre un calcio divertente e in grado di conquistare subito un posto in Europa. I due parleranno anche di mercato. Quattro obiettivi: un terzino destro, due centrocampisti (si cerca un regista di esperienza internazionale) e una prima punta (sarà l’investimento più oneroso della nuova gestione).