Barone lotta contro il tempo: “47 giocatori da valutare entro fine mese”

Non può perdere tempo la Fiorentina e lo sa bene la nuova proprietà targata Rocco Commisso. C’è da definire l’organigramma dirigenziale (LEGGI QUI), decidere del futuro di Montella e dare via al mercato. Prima degli acquisti, però, è necessario capire come muoversi con i giocatori già sotto contratto. E tra componenti della rosa dello scorso anno ed elementi di rientro a Firenze la lista è lunga: “Entro fine mese dovremo valutare 47 giocatori, compresi quelli a fine prestito. Li stiamo esaminando uno a uno” ha rivelato Joe Barone a La Nazione. E SI STUDIA IL “COLPO” IN ATTACCO