Pezzella e il like sul lavoro di squadra: il capitano approva Commisso

Quella appena conclusa è stata una giornata intensa per la Fiorentina e i suoi tifosi. Il nuovo corso viola, evidentemente, è stato seguito con grande interesse anche dai giocatori viola, che hanno assistito alla conferenza stampa e al bagno di folla allo stadio. Un passaggio in particolare sembra essere stato apprezzato dal capitano German Pezzella, che ha messo il ‘like’ al tweet della Fiorentina con le parole “credo nelle persone che lavorano e solo attraverso il gioco di squadra si otterranno dei risultati importanti” pronunciate dal Presidente. Un endorsement del difensore che vale per tutta la squadra, pronta a rinascere con la nuova proprietà.