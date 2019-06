Stadio: “Batistuta è viola, domani la firma”

Il ruolo sarà quello di uomo-immagine, col compito di parlare nel dopopartita e in tv a nome della società e di interagire con la squadra da team-manager; Gabriel Batistuta torna a Firenze, domani l’incontro con Joe Barone e, scrive il Corriere dello Sport – Stadio, la firma.

C’è l’ok di Commisso, l’impiego andrà oltre il simbolico, per non ripetere l’esperienza di Totti alla Roma. Adesso manca solo un amministratore delegato, che sarà di esperienza internazionale; in mancanza di esso, al momento chi coordina tutto è Barone, con l’ultima decisione in merito agli acquisti che spetta a Pradè, direttore del mercato. Commisso ha chiesto scelte ragionate: i soldi, come ha già ripetuto, non sono un problema.