Stando a quanto riportato da Radio Bruno nel postpartita di Parma-Fiorentina, il tecnico dei viola Vincenzo Montella sarebbe stato espulso dal direttore di gara Giacomelli a seguito di un colpo dato ad un cartellone pubblicitario rientrando dagli spogliatoi. Non è da escludere pertanto una sua assenza in panchina per l’ultima gara di campionato della squadra, al Franchi contro il Genoa, decisiva per la salvezza. Secondo quanto riferito da Sky Sport, inoltre, nella confusione sarebbe stato lievemente ferito uno steward colpito dal cartellone “vittima” dell’ira di Montella.