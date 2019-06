Pradè mette la Samp in attesa. Aspetta la chiamata della Fiorentina

La poltrona di direttore sportivo è ancora vacante, con tanti nomi avvicinati in questi ultimi giorni alla Fiorentina. Da Mirabelli a Massara, a Daniele Pradè. L’ex viola si è liberato in queste ore dall’Udinese (LEGGI QUI) e come riporta Radio Bruno le sue quotazioni sono in salita. Non solo perché Pradè tornerebbe ad occhi chiusi a Firenze – dove ha vissuto la prima era Montella e una stagione con Paulo Sousa – ma perché in questo momento il ds ha congelato la trattativa con la Sampdoria perché aspetta la chiamata della Fiorentina. Se non dovesse andare così nelle prossime 48/72 ore darebbe la sua parola ai blucerchiati, dove ha già lavorato proprio dopo l’esperienza in viola.