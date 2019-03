MIRALLAS 7: Al rientro dopo l’infortunio, scuote la Fiorentina con le sue accelerazioni. Grande giocata per mandare in porta Muriel. Subito dopo ha la chance per segnare il vantaggio ma manda altissimo (non era facile). In grande spolvero.

GERSON 5,5: Da trequartista, si muove bene ma è sempre lento nel giocare la palla. Un po’ meglio nella ripresa da interno di centrocampo. Ma gioca al piccolo trotto.

TUTTE LE ALTRE PAGELLE