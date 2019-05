Montella stangato: anche il tecnico è in confusione. Fiorentina ancora più sola

La stangata. Il famoso film d’inizio anni settanta non c’entra nulla. Il giudice sportivo ci è andato giù duro nei confronti della Fiorentina. Multa alla società, inibizione a Giancarlo Antognoni, ammonizione con diffida a Nicola Caccia e, soprattuto, due giornate di squalifica a Vincenzo Montella. L’Aeroplanino, quindi, non siederà in panchina in occasione dello spareggio salvezza contro il Genoa. Al suo posto ci sarà Daniele Russo.

In casa Fiorentina piove sul bagnato, anche se la sanzione del giudice era nell’aria visto lo scatto d’ira del tecnico al triplice fischio della partita di Parma. Anche l’ex Milan e Siviglia è frastornato, in stato confusionale. Il comportamento avuto al Tardini è indifendibile.

La formazione gigliata sarà ancora più sola domenica, in una serata al cardiopalma sull’asse Firenze-Milano. L’apporto di Vincenzo è stato nullo fin qui, i giocatori non sono ancora entrati in sintonia con lui, ma per una squadra spenta, in crisi di gioco e di risultati non è il massimo fare a meno della propria guida nei novanta minuti più importanti della stagione. Vietato sbagliare la prova di maturità. All’ipotesi bocciatura non vogliamo nemmeno pensarci.