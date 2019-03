Sarà una domenica molto intensa per i tifosi della Fiorentina e per Gabriel Omar Batistuta. L’ex bomber è già a Firenze per preparare la grande festa dei suoi 50 anni prevista per le ore 18 (LEGGI TUTTO). Ma prima sarà presente allo stadio Artemio Franchi: Andrea Della Valle lo ha infatti invitato ad assistere a Fiorentina-Torino e Bati ha accettato con piacere. Insieme a lui ci saranno anche i suoi familiari, coi quali si sposterà subito dopo la partita in direzione Piazza della Signoria.